中國打壓不斷 吳釗燮爆：部分友邦動搖

2019-03-04 09:19

〔記者呂伊萱／台北報導〕外交部長吳釗燮今赴立法院業務報告。外交部在書面報告中指出，不排除北京當局近期強奪台灣邦交國可能性；吳釗燮今天會前受訪時坦言，已掌握部分國家有（動搖）狀況，強調將持續努力維繫邦交。

立法院外交及國防委員會今邀請吳釗燮進行業務報告，並備質詢。根據外交部書面報告，中國對台灣對外關係並未停止進行打壓，包括影響台灣邦交國、反對台灣與其他國家提升關係、擴大「一中原則」國際標準化等，甚至以假訊息干擾，企圖削弱台灣主權，限縮台灣國際生存空間。

外交部報告進一步指出，中國近年面臨許多嚴峻挑戰，為轉移內外交迫壓力，不排除近期藉機加強奪取台灣邦交國，及打壓台灣國際參與力道的可能性。報告中也提及，雖然友邦中存在不少對中國有不實幻想的政客，但外交部仍會全力鞏固邦交，並將尋求參與美國等理念相近國家在拉美和太平洋等地邦交國的援助計畫，以加深邦交關係，「但不會和中國進行無謂金錢競賽」。

吳釗燮今天在會前受訪時指出，中國想動搖我們部份的邦交國家，做法「我們看得很清楚」，也掌握到部分邦交國有這樣（動搖）的狀況。吳釗燮強調，外交部持續「在做高度的努力」維繫邦交。

不過，吳釗燮在口頭進行業務報告時，更動了部分報告內容，對於邦交僅表示，「在努力之下目前穩定」。

北京干擾我未能出席流感疫苗會議 吳釗燮希望WHO檢討

另外，世衛組織（WHO）2月21日在中國舉行流感疫苗選株會議，但WHO仍將我方相關行政作業交予中國，中國則遲至會議當天凌晨才同意我方派員，導致我方專家來不及參加。吳釗燮今天再次表示，對這件事情感到非常遺憾，WHO一直呼籲全球不應該有任何漏洞，所有人都應該被接納到醫衛體系中，但對台灣卻是這樣處理，「希望WHO就這件事情進行檢討」。

至於此案會否影響到我國參與今年世界衛生大會（WHA）？吳釗燮說，今年推案仍依照既定進程處理，正不斷爭取理念相近國家支持中。

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