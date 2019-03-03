參與世衛疫苗會議遭阻 陳時中怒批：玩小動作是國際損失

2019-03-03 22:32

〔記者林惠琴／台北報導〕世界衛生組織（WHO）今年2月21日於中國北京舉行流感疫苗選株會議，我國衛福部遲至當天凌晨1點才收到邀請函，根本來不及參加，衛福部長陳時中說，對這種不光明的手段、玩這種小動作很生氣，並直言，去年全球僅台灣發現流感疫苗問題，阻擾我們參與會議，對於國際防疫是損失！

陳時中痛批，這種半夜發出邀請函的行為，擺明了就是不讓我們參與，不好指控是誰做出這種事，但這種不光明的手段、玩這種小動作，真的很令人生氣。

陳時中強調，對於此次會議，台灣申請參與，提出的人選也符合資格，卻卡在半夜收到邀請函，明眼人都看得出來是怎麼一回事，不曉得此舉到底是對誰好？

陳時中指出，雖然無法參與會議，但選株的考量與結果等相關資訊，我們仍有管道可取得，但少了面對面的溝通、經驗的分享，以台灣流感疫苗使用的高普及率，加上去年流感疫苗發生一些狀況，全球僅台灣發現，類似狀況除了出現在流感疫苗外，也可能發生在其他疫苗上，原本期待在會議上將把關作法分享給其他國家，但不料連要去跟其他國家交流、對世界貢獻一份心力，都要被打壓，對於國際防疫實在是損失！

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