三重立委補選》余天選前之夜 和「韓流」只隔條街

2019-03-04 16:18

〔記者陳心瑜／新北報導〕新北市第三選區（三重）立委補選，民進黨候選人余天和國民黨候選人鄭世維，分別申請三重市前街、向日葵廣場作為15日選前之夜的場地，兩個地點相鄰不到一條街，余天說，地點相近，民眾可以互相交流，看完一邊，可以再跑去另一邊看，余天也預告蔡英文總統當晚將現身站台。

余天選戰打出「天ㄟ到你家」系列直播，今天下午拜訪知名主持人以及經營粉絲頁「律師娘講悄悄話」的林靜如、律師吳存富一家，一同歡唱卡拉OK，大唱經典歌、抖音神曲。

余天聽到林靜如的粉絲頁「律師娘講悄悄話」有將近30萬粉絲，連忙作勢下跪，要林靜如教他經營社群之道、吸引年輕人支持。

余天說，對手鄭世維的聲勢，的確在高雄市長韓國瑜2月23日北上站台後有衝高，不可能叫對方不要來，他會走自己的路，也希望三重民眾給他「暖流」抵抗「韓流」。

外界好奇藍綠選前之夜地點相鄰，雙方將短兵相接，余天說，雙方選前之夜地點相近也沒關係，大家可以互相交流。

余天表示，對於最近各種公布的民調，都是參考用的，民調也顯示他要更努力衝刺，也會加強鎖定年輕人，爭取年輕選票。

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