綜藝性太強？ 余天批對手：不懂選民想要什麼

2019-03-03 22:27

〔記者陳心瑜／新北報導〕新北市第三選區（三重）立法委員補選倒數兩週，民進黨候選人余天結束新加坡慈善演出，今天晚上出席三重果菜市場福德宮平安福宴晚會，爭取支持。外界質疑余天打選戰「太綜藝」，余天反批，國民黨候選人鄭世維一直講政治的議題，「不了解三重選民想要的是什麼。」

余天表示，民眾如果要看政治，不如看政論節目就好，且每天都有得看，更說三重已經很久沒有育樂性的綜藝節目，很久沒有歡樂的氣氛。

余天說，二月二十七日他辦了一場老歌演唱會，「人多到不行」，過去他擔任立委時，每半年就會辦一次這樣的活動，並且告訴民眾他在立法院做了什麼。

余天掛保證說，他已經當過四年立委，問政也非常有經驗。

由於鄭世維曾任新北果菜公司副總經理，今晚出席果菜市場活動，受否踩對手地盤？余天反問，如果是鄭世維的地盤，那為什麼他之前沒有幫忙解決果菜市場改建的問題，強調跑行程「沒有分誰的地盤。」

而韓國瑜將二度北上為鄭世維站台，余天表示，相信選民會給他溫暖的支持，「一定會抵擋寒流。」

面對前民進黨立委沈富雄批評他年紀大、不知道求新求變，余天說，只要有能力，年紀不是問題，更表示，只要能獲得選民認同，都會積極爭取。

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