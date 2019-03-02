台灣燈會佳評如潮創千萬人次 林佳龍讚：史上最成功！

2019-03-02 20:20

〔即時新聞／綜合報導〕今年台灣燈會在屏東大鵬灣舉行，228連假期間湧入大批人潮，前2天都超過160萬人次參觀，統計試營運至昨天共15天，入園人數突破千萬人次大關。對此，交通部長林佳龍大讚，今年台灣燈會榮登史上最成功（沒有之一）的寶座，讓總統蔡英文和行政院長蘇貞昌故鄉閃閃發光。

「2019台灣燈會，世界第一等！屏東縣政府潘孟安縣長的縣政團隊，請讓佳龍叫你第一名！」林佳龍今晚在臉書表示，今年台灣燈會還沒閉幕，就已創下破千萬人次的傲人紀錄。感謝縣長潘孟安的團隊沒日沒夜全力舉辦，讓交通部觀光局今年屆滿30週年的台灣燈會，榮登史上最成功（沒有之一）的寶座，也讓蔡總統與蘇院長的故鄉閃閃發光！

林佳龍說，其實選定國境之南舉辦燈會，外界原本不免擔心距離都會區太遠，會降低民眾前往的意願。感謝蘇院長提醒和支持，中央除了史無前例地投入上億元協助屏東縣府停車轉接駁，公路總局也直接進駐調度接駁，高鐵台鐵同樣全部動起來加開班次輸運。燈會前他也情商「接駁達人」王義川幫忙到現場踏勘，借鏡台中花博「綠色運輸」的經驗，讓旅客有效分流。

林佳龍也說，此次燈會留下的硬基礎和軟實力，加上潘縣長的努力，屏東正在成為一個越來越值得旅遊、宜居的好所在；而中央也會全力來協助，讓重大交通建設趕緊跟上腳步，未來的屏東不只要「人進來」，人更要「留下來」。

他也提醒，明天是今年台灣燈會在屏東的閉幕日，接著，明年的燈會即將重返台中，敬請各位朋友跟他一起興奮地期待。「最後再一次向屏東縣政府致敬，也為明年的台中市政府加油！」

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