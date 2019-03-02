小英相互較勁？2020韓柯對決？ 柯文哲這樣說...

2019-03-02 12:23

〔記者邱芷柔／屏東報導〕台北市長柯文哲南下安排滿滿參訪行程，今天一早從屏東的東港東隆宮出發，先後前往竹田向陽公司、芝林公司參觀太陽光電農場與觀賞魚，面對現場媒體2020可能會有韓柯對決，柯回應「深呼吸，放輕鬆！」

柯文哲今天上午偕夫人陳佩琪，先到向陽公司位於屏東竹田鄉的太陽能光電農場參訪，媒體除了捕捉難得的市長與市長夫人同框畫面，更緊抓著問柯，探望阿扁是否想要拉攏獨派，及總統蔡英文跟著探望扁媽是否雙方有較勁意味，柯文哲聽見問題後立刻露出無奈表情，回應「都給你們說就好了，一直講這個，什麼事都不用做了！」」接著他又對記者說了一句「千里江陵一日還」，讓現場媒體摸不著頭緒，接著問柯詩的意涵，柯則笑回「回去多讀書！」

媒體隨後再問柯對2020可能會有韓柯對決的看法，柯回應「深呼吸，放輕鬆！」接著不再回應與政治議題相關問題。

由於柯日前訪以色列，在機場席地而坐充電畫面曝光後引發熱議，甚至有議員直批矯情，柯解釋，「我是務實，整個機場找遍了，找不到充電的地方，以後中正紀念堂的椅子旁也可以設計充電座！」

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