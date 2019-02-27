加LINE才看得到！ 總統的第一次 蔡英文首發開箱文

2019-02-27 22:38

〔即時新聞／綜合報導〕為杜絕假新聞，總統蔡英文今年1月開始便大力推廣個人LINE官方帳號，廣邀民眾一起加入好友，可以即時接收到蔡總統想傳達的訊息，累積到目前為止已經有超過30萬民眾加入。蔡英文昨天也在臉書預告今天會有獨家開箱影片，今天終於在LINE帳號曝光啦！

蔡英文為慶祝個人LINE帳號突破30萬好友數，昨晚在臉書上預告會在LINE發布「獨家開箱」，只要有蔡英文LINE好友的民眾都看得到。今晚10點終於曝光開箱影片，原來這次蔡總統要開箱的是總統辦公室！影片一開始蔡英文向觀眾打過招呼以後，便簡單介紹自己身邊有些什麼擺設，「這就是我每天上班的地方」。

蔡英文表示，未來會再更努力，也希望有更多民眾能夠加入LINE帳號，「因為這不只是我們大家相互鼓勵的地方，也是一個能夠傳播『正確訊息』的一個管道」期望自己與台灣人民可以一起衝破「同溫層」。影片最後，蔡總統還不忘俏皮的向觀眾叮嚀：「我會常常LINE你們的！」

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