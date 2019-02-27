國民黨總統初選 吳敦義拍板7成民調3成黨員投票

2019-02-27 16:00

〔記者施曉光／台北報導〕今年初以來藍營內部為總統初選遊戲規則意見分歧，各方爭執是否應採全民調、美式初選、全黨員投票，或是民調、黨員投票各占五五比，由於外界觀感不佳，國民黨高層決定速戰速決，今天下午中常會通過回歸現制的民調、黨員投票七三比，並排除得經二分之一以上參選人同意可改為只採民調決定的方式，全民調自此確定出局。

國民黨主席吳敦義在中常會後，打破以往由發言人轉述中常會結論，親自步出常會廳向媒體說明這項決定。他指出，雖然中常委有人建議民調、黨員投票55比或64比，但他最後建議中常會一定要維持現有制度的尊嚴，以大公無私的心情對待此事，就算要修改初選規則，也不能適用這次初選，而是2024的總統大選，因此他堅持維持現有的七三比制度，而且黨員一定要參與。

對於外界質疑全民調出局是為「卡朱」，吳敦義說，「沒有這些不符合公益的考量」。

至於宣布參選總統的前台北縣長周錫瑋主張兩階段初選，吳敦義說，現在沒有所謂兩階段，初選制度就是制度，國民黨過去曾經有過有了制度產生的人選，突然又被廢掉，重新徵召，「那樣的過程我們不會重演，我們現在只是講，如果為了求勝，也會有一些制度性的程序，讓獲勝的目標很自然的兌現。」

國民黨中常會今天下午先聽取智庫就各種初選方式的分析報告，據悉，智庫研究結論認為黨員意志必須受到尊重，建議可在民調、黨員投票各占55比或73比的兩案中擇一，現場則有中常委建議折衷採64比，但李德維等多數中常委發言都支持維持現制的73比。

黨內人士指出，在中常會決議授權的原則下，未來組發會研擬預定4月中下旬公告的總統提名初選作業要點草案時，就不會再把現行黨員參加公職人員選舉提名辦法規定若經二分之一以上參選人同意，可以改為全民調的但書作法放入進去。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/