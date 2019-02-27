總統初選機制表態 朱立倫：若無更好制度採原制最好

2019-02-27 13:47

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨總統初選制度將在今天的中常會掀牌，表態參選總統的前新北市長朱立倫表示，茶壺中的風暴只會傷害國民黨，去年選舉結果大勝，當時大多採全民調，代表全民調禁得起考驗，如果沒有更好的辦法，保持原制度是最好方式。

朱立倫今天行程滿檔，連續接受廣播、網路節目專訪，對於國民黨總統初選制度今可能拍板，朱立倫重申，初選都只是過程，國民黨最重要的是找出最強候選人，而4年前「換柱」錯誤不要再犯。

朱立倫強調，茶壺中的風暴只會傷害國民黨，只會讓大家看不起國民黨，只會讓國民黨提名的候選人選不上﹔他認為，去年的勝選不是民眾支持國民黨，而是討厭民進黨，國民黨要讓大家感覺到有以民意為依歸，提出的候選人也要符合這樣的要求。

朱立倫提到，去年初選過程中國民黨曾經做過，幾乎都有經過全民調初選，大家就看到國民黨改革的決心，而去年就是照現有規定，候選人如果彼此決議就用全民調，沒有用黨員投票，今年做任何的事情，被認為說要卡誰，真的不必。

朱立倫強調，如果沒有更好的機制，讓黨內大家更有共識的話，原來的辦法就是最好辦法，黨內很多黨員同志都提到去年底大獲全勝是因為全民調，顯示全民調制度禁得起考驗，如果大家覺得覺得總統大選應該要慎重些，那就保持原制度。

朱立倫指出，國民黨內確實有老中青各代，也有大老，黨內有不同意見，但最後還是要面對民意，不只是內部的事情，不是黨內自己說一說、喬一喬，關起門來就能解決問題，絕對還是要面對民意檢驗。

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