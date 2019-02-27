追討婦聯會385億 綠委倡成立特種基金照顧警消

2019-02-27 14:46

〔記者陳昀／台北報導〕年金改革衝擊各縣市退休警察人數減少，民進黨立委劉世芳今天質詢時提議，若黨產會向婦聯會追討385億元納入國庫，中央可成立特種基金照顧退休警消，用暫行條例執行；內政部長徐國勇回應，若中央成立特種基金，一定極力爭取。

劉世芳今天在立法院內政委員會質詢指出，根據公務人員保障暨培訓委員會數據，退休軍公教共提出9萬3090件復審，其中警察提出2萬1297件，占22.9%最高，顯示退休警察認為退休權益受到衝擊，也不符合退撫基金要旨的「保障退休所得，要安老恤孤」。

她表示，可仿照軍人的退輔會、榮服處制度，成立退撫單位協助警消退休的退養生活，也許能減少申請復審的人數，這爭取的不是「一年出國幾次」，而是至少要達到低水位的長期照護。

財源方面，劉世芳表示，黨產會正向婦聯會追討385億元蔣介石時代的勞軍捐，目前在訴訟中、追回希望頗大，盼未來納入國庫可以明確由中央成立特種基金，以暫行條例來執行對退休警消的長期照護。

徐國勇說，這是好事，若收回後由中央成立特種基金，他一定極力爭取。

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