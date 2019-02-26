從《還願》看中洗負評SOP 港遊戲開發者：遊戲界常態

2019-02-26 21:21

〔即時新聞／綜合報導〕國產恐怖遊戲《還願》因遊戲畫面中一張符咒上面印有「習近平小熊維尼」等字眼，遭中國網友抵制下架並封殺，引起國內外關注。香港遊戲開發者兼政治評論作家鄭立分析，這是中國遊戲界的常態，讓創作者人人自危，由防火長城、文字獄審查，以及接受這兩者去勸受害者讓步的鄉愿者所組成。

鄭立說道，在中國，玩家洗負評是不需要道理的，並有一套發展模式：遊戲先因為內容或行銷獲得好評，之後突然有人挑出一小部分他們認為可能有問題的東西，如習近平是小熊維尼就是搞台灣獨立，再往遊戲其他部分找東西附會這種說法，什麼這個遊戲、這個謎題的數字就是影射六四、影射中國政府、影射中國人。

本來沒有意見的玩家就會同意此種誅心論，加入負評。「誅心」的人認為開發遊戲的人立心不良，「勸架」的人認為開發遊戲的人要去中國就要自重不要踩界，「辯護」的人就認為開發遊戲的人其實沒有立心不良。他說：「看似大家各執一詞，可是共識還是有的，那就是創作者有沒有自由表達主張的權利？大家都一致認為是沒有，不需要討論。」

鄭立指出，只要有人找到一個理由可以誅心，事情都會立即成立，為何這麼容易觸犯底線？因為那條底線本來就可以隨便向前推進，這樣讓創作者人人自危的世界，是由硬性的「防火長城」、隨機爆發的「炎上文字獄審查」，以及接受這兩者去勸受害者讓步的「鄉愿者」組成的。

鄭立建議創作者，一是越來越接受它，再開新專案時先我審查到縮回自己的龍門，「否則，你該早日放棄了那個市場，自謀生路。」

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