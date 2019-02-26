吳釗燮駁「外交部動作慢」 柯P這樣回酸…

2019-02-26 18:03

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲目前在以色列參訪，但對於中央政府的砲火卻是相當猛烈，先是點名台灣當兵都在浪費時間，引來國防部回擊，昨天又爆料說，透過以色列友人安排訪美，會比台灣外交部快，引起外交部長吳釗燮不滿，批柯文哲訪美一事，是台北市政府自己已經跟AIT（美國在台協會）洽詢行政部門活動，表明不用外交部幫忙。

對此，柯文哲今天受訪則酸回，「很多事情不需要我講一句話，就還要外交部長親自出來回應。」他並說，不管是柯文哲還韓國瑜，有時候隨便講一句話，用整個中央政府這樣煞有介事地去回應，「我覺得也不需要啦，放輕鬆就好。」

柯文哲也談及這次到以色列參訪的心得，他強調，以色列跟阿拉伯在武器上沒有差別，但以色列在人員方面有優勢，因為他們很重視教育，國民素質高，也花很多力氣在訓練，例如男的兵役3年、女的2年。

他指出，以色列國防以網軍為例，特別發展不對稱作戰，很注重網路，在高中時就挑選會寫程式的高中生，服役3年後就去做網路，退伍後就去組公司，以色列政府就直接跟這些人買服務，不買設備，而且也會協助將網軍技術賣到其他國家，將「國防產業化」。

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