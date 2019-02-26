提名李進勇任中選會 蘇貞昌：不會退回

2019-02-26 13:51

〔記者蘇芳禾／台北報導〕行政院提名前雲林縣長李進勇為中央選舉委員會主任委員，將函送立法院審查。對於國民黨立委質疑，提名有黨籍者史無前例，對此，行政院長蘇貞昌今天在立法院答詢時說，依據中選會組織法，沒有規定主委一定要無黨籍，提名前雲林縣長李進勇出任中選會主委人事案不會退回。他也說，與其無黨籍、無經驗，不如有經驗，縱使有黨籍也沒關係。

立法院會今天進行施政總質詢。國民黨立委王育敏上午質詢蘇貞昌表示，過去中選會主委法制化、專任後，都是提名無黨籍的主委，蘇貞昌若執意提名李進勇，聲望將重挫。

蘇貞昌說，去年11月24日九合一選舉投票日，讓選民排隊2、3個小時，他深深感覺與其無黨籍、無經驗，不如有經驗，縱使有黨籍也沒關係。

蘇表示，依照立法院通過的中選會組織法，沒有規定主委要無黨籍，但強調黨籍比例不得超過1/3，職權行使超越黨派。

王育敏質疑這樣的人事案要執意送進立法院還是要退回，蘇貞昌說，「我不會退回」。至於可能重挫聲望，蘇貞昌說「我選舉歷經很多失敗，勝利不會終點，失敗不會末日，民意決定我尊重」。

中選會組織法第3條規定，中選會置委員9人至11人，其中1人為主任委員，特任，對外代表中選會；1人為副主任委員，職務比照簡任第14職等；其餘委員7人至9人。主任委員、副主任委員及委員均由行政院長提名經立法院同意後任命。

該條條文規定，中選會委員應遴選具有法政相關學識、經驗的公正人士擔任。委員中同一黨籍者，不得超過委員總數1/3。

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