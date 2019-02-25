陳其邁直播好意外！蘇揆「超有哏」留言狂轟 網友笑翻

2019-02-25 23:19

〔即時新聞／綜合報導〕行政院副院長陳其邁今（25日）晚於臉書上直播恐怖遊戲《還願》，為挺國產遊戲，過程中爆笑插曲不斷；網友發現，院長蘇貞昌的臉書帳號也幾乎全程在線上，還留下「第一次看到20坪房子可以繞五分鐘的」、「陳副院長，明天早上有總質詢喔」等留言，引起網友爆笑。

陳其邁今晚與網紅「星期天」、「視網膜」、立委鄭運鵬等人在臉書直播《還願》，隨後更加入了基進黨發言人陳柏惟、時代力量立委林昶佐；直播不僅吸引破5萬網友收看，也吸引許多擁有臉書身分認證標誌「藍勾勾」的各界知名人士及臉書粉專小編共襄盛舉。

包括民進黨行政院長蘇貞昌、台南市長黃偉哲、立委蔡易餘、管碧玲、吳思瑤、蔡適應、立委候選人郭國文；時代力量立委林昶佐、洪慈庸；自由時報、公視、民視、TVBS、聯合報等媒體及各粉專小編都現身留言區；期間當助理外送啤酒到場時，眾人更紛紛提醒「喝酒不開車、開車不喝酒」，場面十分溫馨。

直播期間，蘇貞昌不斷吐槽陳其邁「第一次看到20坪房子可以繞五分鐘的」、「不要亂回頭」、「難得有現場狀況比實況更恐怖的」，還不時順應遊戲劇情提醒網友「家暴一定要打113」、「多給孩子肯定，不該多給壓力」，甚至向網友宣傳今日公布的政令，讓網友直呼「蘇院長太有哏了」、「院長真的有夠接地氣」、「院長今天怎麼這麼好笑啦」！

除了蘇貞昌的有哏留言，台南市第二選區立委候選人郭國文也不時在留言區表示「可以先找到我的票嗎？美心」、「國文教作文」，逗笑一片網友。

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