預告今晚玩《還願》！陳其邁符咒改「你爸其邁」網友笑瘋

2019-02-25 20:00

〔即時新聞／綜合報導〕對於國產遊戲近來觸動兩岸議題敏感神經，行政院副院長陳其邁在今直播玩《還願》，力挺國產遊戲。對此，有眼尖的網友發現，陳其邁臉書的預告貼文中，一張符咒圖「暗藏玄機」，看懂後紛紛高呼「太有梗了」！

國產遊戲《還願》風靡全球，但日前因中國玩家發現遊戲中出現的符咒，諧音疑似怒罵中國領導人習近平遭到抵制下架。不過網路上也因此出現力挺國產遊戲聲量，陳其邁也在日前預告，將於今晚開直播遊玩《還願》，邀網友「好膽你就來還願」！

今晚7點左右，陳其邁再度在臉書PO文提醒網友，表示將在今晚8點整和網紅視網膜、星期天及民進黨立委鄭運鵬一起直播「還願」實況，不過有眼尖網友發現，陳其邁的貼文PO出的符咒中，將原本爭議的「小熊維尼習近平」、「呢嘛叭唭（你媽白痴諧音）」，改成「蔡英文尤達大師」、「呢叭唭嘪（你爸其邁諧音）」，讓網友高呼「超有梗」！

文章下方，網友也紛紛留言表示「太有梗啦XDDDDDDDDD」、「蔡英文尤達大師」、「呢叭唭嘪，有邁邁陪，我就不怕」、「這符咒真靠北XDD」、「這張害我笑很久」、「這張符太神」。

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