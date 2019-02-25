國民黨兩岸城鄉交流平台首次會議 聚焦強化交流

2019-02-25 19:40

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨今召開「兩岸城鄉交流平台」首次會議，黨籍15位縣市首長代表齊聚﹔與會縣市長代表指出，與對岸簽署備忘錄或意向書要非常慎重，必須依循現行法規，避免觸法，最大的阻礙是國內主管機關的認可，期望立院國民黨團協助與政府部門溝通協調，當各縣市靠山。

國民黨下午發布新聞稿指出，國民黨今召開「兩岸城鄉交流平台」首次會議，由副主席兼秘書長曾永權親自主持；會中由主席特別顧問兼大陸事務部主任周繼祥向國民黨執政的15縣市代表進行交流平台的簡介報告，針對各縣市與對岸交流的經驗、農漁產品行銷、包機直航與郵輪停泊等議題廣泛交流意見。

曾永權致詞時表示，國民黨主席吳敦義1月9日親自主持與黨籍15位縣市首長的兩岸城市交流會議，隨後即成立「兩岸城鄉交流服務中心」，顯示吳主席對兩岸城鄉交流的重視。曾強調，中央黨部站在協助的立場，期望透過交流平台提供各縣市與對岸的聯繫管道，不論城鄉交流或銷售農漁產品等，大家能達到兩岸城鄉交流「事半功倍」的效果。

國民黨表示，會議中各縣市代表皆高度認同「兩岸城鄉交流平台」的重要性，尤其當前民進黨政府與中國大陸的溝通處於停滯狀況，此交流平台成為與對岸溝通的重要渠道，除此之外，與會人員也希望交流平台能作為橫向溝通的功能，結合多個需求類似的縣市，組成團隊，打群體戰、而非單打獨鬥，與大陸進行更實質的交流。

與會縣市代表表示，透過交流平台，不僅希望農漁產品或工商產品能銷往大陸，更期望能廣泛建立包機直航、郵輪停泊的航點，吸引更多的大陸觀光客停留，兼顧「貨出去」、「人進來」的兩項目標，讓各縣市的鄉親都能賺大錢。

也有與會縣市代表分享交流經驗指出，與對岸簽署備忘錄或意向書要非常慎重，必須依循現行法規，避免觸法。此外，與對岸交流通常問題不大，但最大的阻礙是國內主管機關的認可，因此，期望立院黨團能協助與政府相關部門溝通協調，當各縣市最大的靠山。

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