蔣月惠聲援學生 總統府前陳情高呼：台灣中國、一邊一國

2019-02-25 16:43

〔即時新聞／綜合報導〕屏東縣議員蔣月惠今日北上總統府前的凱達格蘭大道，聲援台大學生發起的MTDF運動，訴求「捍衛台灣主權，不顧北京反對，讓世界看見台灣」。蔣月惠表示，台灣不是中國的一部份，更在現場高呼「台灣中國，一邊一國」！

美國參議員克魯茲（Ted Cruz）致函給聯邦眾議院，希望能邀請台灣總統蔡英文到華府訪問、赴國會演講，10名台大學生為此發起MTDF（Make Taiwan Democratic Forever）聲援活動，號召網友們在228當天，到克魯茲與美國主流媒體臉書留言，促成小英到美國國會演說之行，讓世界看見台灣。

見到年輕人關心國家大事，蔣月惠表示「政治人物要支持關心國家情勢的學生，不要讓他們的熱忱消失」，決定以行動力挺。根據《蘋果》報導，今日蔣月惠上午抵達台北，並在下午1時30分到總統府前召開記者會。

過程中，蔣月惠表示「自己的國家自己救，我們是台灣人，不想成為中國的一部份」，並喊出口號「台灣中國，一邊一國」！同時，蔣月惠也憂心表示，如果國民黨在選舉大勝，中國共產黨可能會覺得可以輕而易舉地奪走台灣土地。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/