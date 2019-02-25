台灣將官295人比例高於美韓 國防部：未來還會調降空間

2019-02-25 14:54

〔記者羅添斌／台北報導〕國軍將官人數及比例偏高，甚至達到美國及南韓比例的一倍以上，國防部長嚴德發今天說，現在的290餘位將官不是說就不動了，未來會配合組織調整而精簡，還有再下調的空間。

立法院今天召開外交及國防委員會，邀請國防部長嚴德發提出國防業務報告，民進黨立委羅致政及蔡適應都提出國防部將官比例偏高的問題。

羅致政說，美國現有131萬部隊，將官員額為909人，將官比例約為0.07%，也就是1446人官兵中就有一位是將官；韓國有61萬8千官兵，將官有436人，將官比例為0.07%，在1417人中有一位將官；至於我國，有18萬8千人，將官人數有295人，將官比例為0.15%，667位官兵中有一位是將官。

嚴德發對此表示，國防部將官人數原本有600多人，經過幾次的國防組織精簡，官兵人數減少，將官比例也連帶下降，目前有290多人，未來還會有調整的機會，將官比例也有下調的空間。

但羅致政也認為，國防部目前有新興的部隊，卻沒有獲得將官員額，像是資通電部的參謀長，他卻是上校編制而已。

立委蔡適應認為，國軍將官人數及比例偏高，像是軍種的教準部，將官缺就高達11個之多，這部分就是應該去檢討的，對於將官偏高的問題，國防部應該由戰規司或是由國防安全研究院去研討，提出建議方案。

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