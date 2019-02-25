賭盤輸贏不到3000票？藍營喊抓鬼台南加碼抓賄獎金

2019-02-25 12:57

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市第二選區立委補選戰況激烈，市議會國民黨團指參選人謝龍介和民進黨郭國文輸贏沒幾票，今天中午國民黨團召開記者會，呼籲檢警調要動起來全力查賄，民眾如檢舉查獲立委選舉賄選，除最高獎金1000萬元外，國民黨團更加碼20萬元。

黨團書記長蔡育輝表示，這場立委補選，不僅關係到各參選當事人的榮辱，也關係到政黨在地方的士氣。目前行政資源已經伸手進來，擔心最後選舉結果會差沒幾票，如果有人賄選，將會影響選舉結果，要求市警局加強反賄選宣導，同時國民黨團也將提供20萬元檢舉賄選獎金，只要有人因被檢舉賄選，最後現金交保或收押者，即可獲得檢舉獎金。

第二選區的議員尤榮智及多名國民黨議員表示，幾天前傳聞賭盤讓2000票，也有說讓3000票，選舉輸贏恐沒幾票，希望政府能嚴守行政中立。檢警調也要再加把勁，不要都沒有動作。

南市警察局副局長許世旻則表示，事實上，檢警調查賄都很認真在做，到目前為止，各分局已利用里長集會的機會進行過22場反賄選的宣導，而警察也絕對堅守行政中立，辦案不分顏色。以去年底選舉，南市警局共查辦賄選89案，移送501人。如果這樣還不符合社會期待，他們也會再努力。

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