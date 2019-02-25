蘇揆「拿掃把也要拚」 國民黨批是煽動「準戰爭」

2019-02-25 11:23

〔記者林良昇／台北報導〕行政院長蘇貞昌日前在立院接受國民黨立委賴士葆質詢時以「有支掃把都拿起來」表現絕不投降的決心，國民黨文傳會副主委洪孟楷今召開記者會批民進黨煽動「準戰爭」，拿國軍性命當兒戲，和平是兩岸共同追求的目標，戰爭是災難不是奪權的遊戲。

國民黨今早召開記者會，洪孟楷說，民進黨政府去年6月剛通過軍人年改，那時說國家要破產，軍人權益在民進黨政府主導下大刀一砍 現在有一位民進黨立委把軍人當示範工具，炒作政績，蘇貞昌拿開戰當兒戲，拿掃把當武器，煽動「準戰爭」氣勢，是完全的不負責任。

洪孟楷指出，今年1月14日，國防部政戰局文宣心戰處公告今年度有4場國防知性之旅，僅有台中、花蓮、基隆、台南4個場次，都是配合相關的紀念日，但不到2週， 國防部政戰局在1月29日以限制性招標的方式火速公告要加開1場台北港國防知性之旅的企劃。

洪孟楷強調，該軍事操演是陸海空聯合大型操演，包括動用宜蘭艦、桃園艦、康定級軍艦、快艇、陸軍專校戰鼓隊表演、陸戰隊、爆破中隊、幻象戰機衝場，動員數百人，預算規模難以估計卻不在年度計畫內的操演，2個禮拜就火速產生。

洪孟楷表示，他根據國防部內部透露，活動規劃還需要向該名立委辦公室報告後才能執行，他認為這樣的行為根本拿軍人當做樣板，當做選舉操作工具。

洪孟楷也說，請問蘇貞昌有沒有討論過，當中華民國如果真的發生戰事，一位行政院長需要拿掃把作戰時，已經犧牲多少軍人的生命？ 才需要一位行政院長拿掃把去打仗。

洪孟楷說，會講出這些話的民進黨政府，不懂為什麼去年選舉民進黨會大敗﹔和平才是兩岸共同追求的目標，戰爭是災難，不是奪權的遊戲，更不是選舉操弄的工具。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/