陳其邁為郭國文輔選 台南高人氣力抗韓流

2019-02-24 21:53

〔記者萬于甄／台南報導〕民進黨台南立委補選候選人郭國文今以「暖男團」力抗「韓流」，邀集前行政院長賴清德、民進黨主席卓榮泰、行政院副院長陳其邁及台南市長黃偉哲等造勢，其中，陳其邁為首次到台南為郭國文輔選，讓許多「邁粉」相當興奮，更有支持者自製手牌到場加油打氣。

台南市第二選區政治版圖長年為綠營的鐵票區，但此次立委補選面對國民黨來勢洶洶的「韓流」外溢效應，民進黨絲毫不敢鬆懈，更誓言要全力保住台南立委席次，民進黨候選人郭國文過年前曾說，會邀請陳其邁到台南輔選，今舉辦競選總部成立大會實現承諾。

陳其邁上台致詞時，台下尖叫聲此起彼落，讓場面嗨到最高點，高人氣果然不輸「韓流」，現場也有「邁粉」高舉自製的加油牌，為他打氣。

陳其邁表示，自己小時候也住在台南縣，是台南的子弟，每次在高雄選舉，台南的鄉親也都很關心，給他相當大的溫暖，非常感謝，而當一位台南人就要守護台南故鄉。

陳其邁也拜託鄉親別讓他失望，更要鄉親不要騙他，還自嘲說「選市長時都說支持，其邁會凍蒜」，讓現場笑聲連連，隨後他也帶領上千名支持者高喊「凍蒜」，幫郭國文拉抬聲勢。

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