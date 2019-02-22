是否角逐總統大選？賴清德：贏得3/16立委補選再討論

2019-02-22 08:50

〔記者吳俊鋒／台南報導〕明年的總統選舉，藍綠各陣營積極備戰，前行政院長賴清德是否角逐大位，深受矚目，對此，他今天在台南作出回應，強調一切等3月16日立委補選之後再來討論。

對於目前政壇正夯的「韓流」，賴清德也表示，每個人都有自己的特色，能夠得到民眾支持，一定有其原因，因此民進黨要力圖振作，過去做得不足的地方，必須改進，爭取人民的信任。

賴清德今天在善化，陪同民進黨立委補選參選人郭國文在路口拜票，面對媒體詢問，總統民調的議題，他表示，3月16日的補選，相當重要，黨內一定要團結，打贏台南、彰化、新北等這3場戰役。

賴清德說，2008年，民進黨也曾遭逢大敗，跌落谷底，但當時靠著打贏每場立委補選，重新獲得人心的信心，再度站起來，又一次完成政黨輪替。

賴清德表示，去年9合1大選，國民黨獲得空前勝利，氣勢正旺，讓這次的補選競爭，格外激烈；但懇請鄉親能夠再給民進黨機會，一起努力打拚，讓台灣更好。

賴清德提到，目前民進黨居於劣勢，因此立委補選，黨內一定要堅定團結，贏得勝利，至於總統選舉的事，等3月16日投票之後，大家再來討論。

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