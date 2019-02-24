韓國瑜稱馬國推銷農漁產告捷 網友懷疑根本「政治訂單」

2019-02-24 20:15

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市長韓國瑜今訪馬來西亞，第一天傳回「捷報」，與大馬糧食商會會長拿督斯里蔡寶強，簽下總值新台幣1億元的合作意向（MOU），但網友追查發現，斯里蔡寶強現為中國海外交流協會第6屆理事會理事，懷疑這根本是一筆政治訂單。

韓國瑜今天下午抵達馬來西亞後，隨即展開首站簽約行程，見證高雄市農會與馬來西亞糧食進出口總商會簽署合作意向書，達成採購總值新台幣1億元農物之協議。

根據高市府發布的新聞稿，馬來西亞糧食進出口總商會（Malaysia Dry foodstuff importer and exporter Association）成立於2004年，因認同韓國瑜的經濟理念，表達與高雄共組策略聯盟意願，特於韓市長率團訪問之際，與高雄市農會簽定總值新台幣1億元的合作意向，以建立與促進彼此間的長期合作關係，由市農會理事長蕭漢俊和大馬糧食商會拿督斯里蔡寶強會長簽約，韓市長代表市府擔任見證方。

不過，批踢踢網友追查發現，根據馬來西亞光華E報於2017年9月29日的報導，馬華一帶一路中心執行主席拿督斯里蔡寶強，受邀出席中國海外交流協會（簡稱中國海協）第6次會員大會，並在大會上受聘為中國海外交流協會第6屆理事會理事，任期4年。

報導中，斯里蔡寶強表示身為新一屆中國海協的理事，他期待與中國海協領導和其他海外華人代表攜手，共同促進中國與海外華人華僑，尤其是馬中兩地華人經貿與文化交流，實現馬中一帶一路「共商、共建、共享」的合作共贏目標。

網友指出，原以為韓國瑜有多大本事，「結果繞了一圈，依然不是依循商業本質，而是政治訂單啊。」

但也有網友認為：「馬來西亞早就被滲透了， 找個跟中國沒關係的馬來西亞華人政治人物還比較難 ，但他有很多身分，並不意味這個訂單跟中國牽線有關」。

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