擔任交通部長1個多月 林佳龍：3件事與台中特別相關

2019-02-24 18:48

〔記者陳宜加、張菁雅／綜合報導〕行政院長蘇貞昌今天宣示，建設不分黨派，交通部推動「國道一號增設銜接台74線系統交流道計畫」，目標今年底動工。交通部長林佳龍今天也在臉書表示，推動公共建設，中央、地方攜手、超越黨派合作，就是「與民同行」的政府。

林佳龍說，今天沒有通勤北上，在家歡迎蘇貞昌蒞臨台中，與台中市長盧秀燕與多位關心交通建設的立委、議員、里長，一起見證行政院正式核定「國道1號銜接台74線連通道」。待台中市府完成都市計畫變更與用地取得，預計年底就可以動工，目標2023年完工。

他說，一條看似簡單的連通道，正是台中平面道路紓困的關鍵，也是他在台中市長任內推動的「三環公路」計畫中重要一環，打通進出台中市區交通瓶頸的重大建設，總經費46億元，他爭取全由中央編列支出。

林佳龍強調，公共建設是一棒接著一棒。在中央，從時任行政院長張善政開始評估，緊接著林全、賴清德逐漸讓規劃成形，直到通過環評與國發會審查；過程中也經過張廖萬堅、洪慈庸、黃國書、何欣純、江啟臣等立委爭取，他要謝謝這份不分黨派的齊心努力。

林佳龍說，擔任交通部長1個多月以來，有3項事情與台中特別相關，也算是轉換市長角色後，回報地方鄉親栽培的一點心意。第一，2020年台灣燈會確定落腳台中；第二，是國1台74的連通道；第三，下禮拜，台中國際機場過夜停機坪就也將正式啟用。

他說，為家努力，為台灣努力，不分地方中央、黨派色彩，能以人民優先來通力合作，這就是與民同行的政府。

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