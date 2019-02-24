台中視察交通建設 蘇揆：儘量做事解決民怨

2019-02-24 13:39

〔記者蘇孟娟／台中報導〕行政院長蘇貞昌上任滿月，今天到台中視察交通建設，對於是否出馬競選總統，蘇貞昌先堅定地說「不會」，再強調「我是不選舉的人，我只是來做事」。

對於今天有一份媒體民調，調查他上任行政院長滿月，民眾對他的施政不滿意度高於滿意度，不滿意度近5成；蘇貞昌回應，行政院長不可能滿意度高，「希望能開低走高」，他會儘量做事解決民怨，希望得到各界支持，為福國利民做事。

蘇貞昌今天在交通部長林佳龍陪同下，到台中視察「國1增設銜接台74線系統交流道工程」計畫，是否選總統又引起關切，他先是直接了當說「不會」。

蘇貞昌致詞時表示，台中市發展快速，有很多重大交通計畫正在評估或進行中，他強調，建設不分黨派，只要均是地方的需要，就希望能早一天完成，讓大家早一天享受成果。

他還說，交通建設不能等到交通塞才來要，應該有遠見一點，若預知一定會塞，就早一點動比較好，還分享這是他長年累積的經驗，還說「早一點完成，大家要選舉的都比較好選」。

蘇貞昌接著強調，「我是不選舉的人，我只是來做事」，中央負擔全國的經費，哪個地方比較快，那個地方資源就早一點到，只要是福國利民的建設，他就為這件事情來做；拜託中央、地方大家一起加油，讓建設早日完成，造福地方、福國利民。

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