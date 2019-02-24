留日台灣同鄉會74歲慶生 與惠庭市締姊妹會

2019-02-24 19:17

〔駐日特派員林翠儀／東京報導〕留日台灣同鄉會23日在東京舉行74周年慶祝晚會，專程來日致賀的僑委會委員長吳新興感謝僑胞對故鄉的支持，駐日副代表郭仲熙也到場致詞，包括各界僑領和僑胞超過200人出席場面熱鬧。另外，北海道惠庭市日台親善協會會長土谷秀樹也率團參加並與留日台灣同鄉會締結姊妹會。

留日台灣同鄉會由旅日僑胞和留學生於1945年成立，吳新興致詞時表示，去年底參加美國的台灣同鄉會50周年慶活動，已經覺得很不簡單，有74年歷史的留日台灣同鄉會更是了不起，他表示，雖然大家人在日本，但並沒有忘記台灣，他也感謝全球的僑胞對故鄉和祖國的支持，協助台灣經濟發展，將台灣從威權統治轉型為自由國家，他也希望僑界不分藍綠、新舊都能支持台灣。

會長張春美表示，自2017年接任會長以來，在會員和幹部無怨無悔的付出順利推動各種會務，並與北海道惠庭日台親善協會進行交流，擴展國民外交，未來也將努力打拚讓留日台灣同鄉會與台灣一同在日本國際舞台上發光發熱。

晚會上，張春美也與土谷秀樹在大家的見證下，正式交換友好協定締結為姊妹會。土谷在接受訪問時表示，成立於2016年惠庭日台親善協會，只有3年的歷史，受到有74年歷史的留日同鄉會之邀締結姊妹會覺得很榮幸。

惠庭市位於北海道札幌和新千歲機場中間，市民主導的綠化工作推動有成，被稱為「花之都」，目前地方以盛產的「栗子南瓜」進行社區營造，土谷謙虛地表示，惠庭比起北海道其他地方沒有特別知名的景點和特產，不過盛產的花木和秋天的紅葉都很美。土谷還秀出台灣旅客到惠庭的「雪屋食堂」大啖火鍋的照片，他非常歡迎台灣朋友到惠庭做客。

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