韓國瑜北上旋風吸數萬人 余天：有點失焦

2019-02-24 12:41

〔記者陳心瑜／新北報導〕新北市第三選區（三重）立法委員補選，高雄市長韓國瑜昨天為國民黨參選人鄭世維站台，「爆場」湧入數萬支持者，民進黨參選人余天說「昨天韓流很冷！」之前就預期人會很多，但他認為，現場頻喊「韓國瑜選總統」，有點失焦，本來是幫鄭世維造勢，卻變得好像是韓國瑜的主場。

余天今天中午出席新北市歌藝語言發展協會新春聯誼餐會，不少會員要求余天唱一曲榕樹下同歡，余天說最近感冒，沒辦法唱歌，但邀請民眾二二八參加老歌演唱會，也承諾選上會邀民眾聽歌。

至於鄭世維、韓國瑜昨天喊出「我們都是包子」，回擊綠營「土包子」說，余天表示，包子是很接地氣、很庶民的用語，又是從國民黨最紅的網紅韓國瑜口中說出來，當然會擔心後續的影響。

對於韓國瑜昨天批民進黨「應被淘汰」，余天說，民進黨不可能淘汰，但的確應該更加努力、更接地氣。

余天坦言，見到昨天的造勢人這麼多，一定會衝擊選情，他一定要更努力勤跑，今天就排滿11到12個行程，更加努力。

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