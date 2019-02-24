三重立委補選戰》鄭世維造勢 韓盧北上站台

2019-02-24

〔記者周湘芸／新北報導〕高雄市長韓國瑜、台中市長盧秀燕昨天到三重為國民黨立委參選人鄭世維站台造勢。民眾熱情高喊韓國瑜「選總統」，不過韓國瑜說「今天是大喜之日，進洞房花燭夜的是鄭世維」，盼大家不要模糊焦點。

侯友宜腰傷 「三子」合體破局

韓國瑜和盧秀燕昨幫鄭世維輔選，新北市長侯友宜則因腰傷缺席，使備受矚目的「三子」合體破局。盧秀燕說，雖然遺憾侯友宜沒有到場，但「還有一個包子鄭世維，也一樣是三子。」

韓國瑜則表示，鄭世維選立委有兩個責任，一個是了解國家需要什麼、另一個是了解人民需要什麼，一個立委應了解中華民國當前處境，鄭世維已經準備好了，就讓鄭世維在立法院好好發揮。

韓國瑜說，自己和鄭世維都出身基層，賣菜、漁民、勞工都很有感情，「民進黨執政兩、三年，手上的權力比玉山高、比太平洋深，卻讓各行各業民眾過得越來越辛苦。」

侯友宜雖然未到場支持，但也主動和鄭世維現場連線「獻聲」，向現場民眾喊話，「因鄭世維在三重曾擔任接地氣的民意代表，也常在電視上替基層發聲，若他到中央當立委，能替三重爭取很多福利。他在市府可以跟鄭結合，一個地方、一個中央為三重打拚。」

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