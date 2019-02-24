別崩潰了！《還願》遭疑諷習是蘿莉控 「包子」證實是他…

2019-02-24 11:55

〔即時新聞／綜合報導〕台灣恐怖遊戲《還願》結合本土元素與實境遊戲行銷，於全球遊戲銷售榜創下佳績，但因符咒暗諷中國領導人習近平「習近平小熊維尼你媽八七」，引來中國網友抵制。之後網友發現，在遊戲中出現的報紙還有「包子襲擊小學童」、「自稱蘿莉控」的新聞，讓已經氣炸的中國網友更氣急攻心。不過，目前已證實，新聞中的「包子」是指製作團隊成員。

《還願》的故事設定於1980年代，適逢台灣社會風氣開始轉型，但威權時代下的父權思想仍未散去的年代，故事敘述一家三口因父親中年危機、女兒體弱患病，以及誤信邪教之後所釀起的人倫悲劇。該遊戲從劇情、美術設計到音樂全為台灣團隊一手打造，且佈景詳細考證當年樣貌，讓網友感到兒時回憶全被勾起，即使關掉了螢幕也無法逃離遊戲帶來的恐怖。

在遊戲迅速爆紅後，玩家竟發現遊戲中的符咒竟寫著「習近平小熊維尼你媽八七」，讓許多台灣網友笑到不能自己，但氣急攻心的中國網友則紛紛喊抵制。此外，之後又有網友發現，遊戲中出現的報紙還有「襲擊小學童，包子被逮捕」、「犯人自稱蘿莉控」、「包子被判三年以上最高死刑」的新聞，此外旁邊放的照片也疑似是習近平年輕時期的照片，讓已經氣急攻心的中國網友更加崩潰。

但台灣網友發現，其實文中的「包子」是遊戲團隊《赤燭》的共同創辦人，該照片也是本人，只是模糊化後被穿鑿附會成是習近平。這也讓許多網友直呼中國網友的想像力真的無極限：「整個國家都是被害妄想症」、「讓人知道支那邪教的可怕，還願真的超神」、「這種腦補才是侮辱元首吧」、「原來是主席大大親身參與製作的遊戲，中共網民居然敢抵制」、「玻璃大國」。

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