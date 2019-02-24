中客少Q4旅行收入創新高 王定宇酸：還在抱中國大腿才會拼經濟？

2019-02-24 10:54

〔即時新聞／綜合報導〕中央銀行22日（週五）發布2018年第4季國際收支，其中台灣旅行收入達37.88億美元，創下歷年單季新高，旅行收支逆差6.8億美元，也是近8季新低，顯示中客來不來，對台影響漸微。對此，民進黨立委王定宇昨在臉書撰文，直呼「還在只抱中國大腿才會拼經濟嗎？」

本報報導，根據央行資料，因歐美、日本旅客來台人次增加，其中，去年第4季日客來台人次，相較於上一年同期增加8.2%，加上他們的消費金額又比較高，大大挹注旅行收入，帶動Q4台灣旅行收入達37.88億美元，成為歷年單季新高紀錄。

王定宇在文中表示，還在「只抱中國大腿才會拼經濟嗎？」「靠編織謊言，沒有『92共識、一國二制』，人就進不來嗎？」或是「還在沒出息地認為，犧牲國家主權，才能拼觀光、拼經濟嗎？」

王定宇在文中指出，觀光正成長「事實就是事實」，觀光來客多源，好過只靠單一中客。不過王也提到，雖說整體觀光成長，但僅靠中客團客的業者恐低迷，仍應設法予以協助。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/