中客減少 Q4旅行收入仍創新高

2019-02-23

〔記者陳梅英／台北報導〕中央銀行昨日發布去年第四季國際收支，去年第四季台灣旅行收入受惠於日客來台觀光人次增加，達到卅七．八八億美元，創下歷年單季新高，旅行收支逆差六．八億美元，也是近八季以來新低，顯示陸客來不來對我影響漸微。

根據央行資料，因為歐美、日本客來台人次增加，其中，日客第四季來台人次較上一年同期增加八．二％，成長較顯著，日客的消費金額又較高，大大挹注旅行收入，帶動去年第四季台灣旅行收入卅七．八八億美元，是歷年單季新高紀錄。二○一八年全年旅行收入一三七億美元，則是史上第三高，已經相當接近二○一四年與二○一五年水準；而陸客則從二○一六年以來連續三年減少。

在金融帳部分，第四季淨流出一七八．八億美元，為連續卅四季淨流出，主因國內投信基金及保險公司投資國外證券增加，外資減持台股所致，累計過去卅四季我金融帳淨流出總額達四一三三．一億美元。

惟二○一八年全年金融帳淨流出金額縮小至五一九．二億美元，為二○一四年以來最低，資金淨流出情況似有緩和；至於二○一八年經常帳順差六八二．六億美元，同樣也是近四年的低點。

央行重申，經常帳順差國家，金融帳淨資產多呈現增加，也就是資金淨流出情況，並沒有好壞，但官員也表示，若是國內投資動能增加，帶動消費與就業，經常帳順差因此降下來，這樣對經濟來說會是比較好的結果。

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