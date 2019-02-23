Line改名KP2020跟大選有關？ 柯文哲：幕僚做的不要問我

2019-02-23 22:13

〔記者朱沛雄／桃園機場報導〕台北市長柯文哲今晚啟程前往以色列出席全球市長會議，登機前受訪時表示，台北市長柯文哲line＠「柯文哲全國揪朋友」帳號改成KP2020意思是柯P愛你愛你，至於是否跟2020總統大選有關係，柯文哲則說「我也不曉得，那是幕僚做的不要問我」。

台北市長柯文哲今晚10時10分將搭機前往以色列參加全球市長會議，柯文哲行前表示，這次前往以色列首先要看的是無人車產業，因為在以色列的產業中，最好的就是新創產業。另外還會去看魏茲曼科學研究院（Weizmann Institute of Science），那等於是以色列的中央研究院，柯文哲表示，以色列人口才900萬人就已經多次獲得諾貝爾獎相當不容易，也因為自己是大學教授出身，所以對去看科學院比較有興趣。此行除了官方的城市交流拜會外，柯文哲也將與以色列負責國防的國會議員進行交流。

對於台北市長柯文哲line＠「柯文哲全國揪朋友」最近帳號改成KP2020，被聯想為將參選2020總統，柯文哲表示，經過了解，KP2020意思是柯P愛你愛你；至於是否跟2020總統大選有關，柯文哲則說「我也不曉得，那是幕僚做的不要問我」。

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