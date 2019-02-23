卓榮泰三問王惠美：風電、燈會都不要 彰化未來在那裡？

2019-02-23 18:18

〔記者劉曉欣／彰化報導〕重砲出擊！民進黨主席卓榮泰今天為彰化第一選區立委補選參選人黃振彥站台時，砲轟彰化縣長王惠美「到底想幹什麼？」一是不要能源轉型的風電產業，二是不要台灣燈會，如果好的政策都不做，那彰化的未來在那裡？

卓榮泰強調，他要替百萬的彰化縣民三問王惠美，第一是前縣長魏明谷跟中央合力開發風電產業相關廠商，要在彰化海岸實現能源轉型，王惠美到底要不要做下去？還是要讓能源轉型，從此中斷？

卓榮泰二問王惠美，魏明谷爭取最注目2020年的台灣燈會在彰化舉辦，王惠美為何不要？

卓榮泰說，風力發電是為了彰化經濟的發展，能源的轉型也可以為縣民、縣府帶來龐大的商業利益，王惠美到底要不要做？如果魏明谷與中央合力推動對彰化好的政策，王惠美都不支持，那他要三問王惠美，到底要把彰化帶到什麼方向？難道上次選舉的失敗，註定彰化未來不能發展？

卓榮泰指出，去年底民進黨敗選，他替魏明谷感到委屈，目前彰化縣區域立委有3位民進黨籍，就缺第一選區的這塊拼圖，只有把前鹿港鎮長黃振彥送進國會，完成彰化國會版圖最後一塊拼圖，透過中央的力量來幫助彰化的建設，同時也是還給魏明谷一個公道，讓彰化能源轉型重新再起來。

魏明谷也抨擊王惠美，他任內爭取台灣燈會，增加彰化能見度，但王惠美卻放棄，讓台中來舉辦，放棄行銷彰化的機會。

對於卓榮泰砲轟，王惠美強調，她沒有不支持綠能，因為離岸風電的籌設許可，並不是彰化縣政府的職權範圍。

至於台灣燈會，王惠美指出，目前縣府財政很困難，舉辦燈會的話，縣府需要負擔約5到6億元的自籌經費，未來將等財政改善後，再來爭取台灣燈會的主辦權。

黃振彥則指出，他接任王惠美當鹿港鎮長，當時王惠美留給他鎮庫結餘款是2.7億元，他卸任時鎮庫結餘款是7億元，證明民進黨廉能施政，能為公共工程把關，為選民省下更多的錢。

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