因應中國可能犯台 蔡總統：我們已24小時戒備！

2019-02-22 22:10

〔記者李欣芳／台北報導〕蔡英文總統日前接受美國有線電視新聞網（CNN）專訪，總統府今公布問答全文，被詢及「請恕我直言，若中國明日入侵，您會指望美軍出現嗎？」，蔡總統表示：「我想我們的防衛準備是隨時的，換句話說，對於隨時都可能發生的這種攻擊，我們已經是一個24小時戒備的情況」。

蔡總統說，以現在台灣的防衛能力來看，我們在第一波的防衛的能量其實是有的，因此，在中國的第一波的攻擊之後，它必須要去承受後面的國際壓力，它也必須去承受對自己的經濟跟其他層面的打擊，所以我們期待的就是說，我們自己會承受第一波的攻擊之後，全世界其他的國家可以共同站出來對中國做一個很強烈的表示跟壓力。

CNN追問，您有信心美國會主導進行嗎？蔡總統雖未明確回答是否期待美國出兵協助台灣，但她說，如果今天是台灣，大家一定會問，明天是哪一個其他的國家，甚至於在區域的哪一個國家，當它不再屈從中國的意志時，它很可能面對的也是一樣武力的威脅，所以她相信，這不是只是一個單純台灣受到攻擊的事情，它是一個中國展現出一種意志，就是它不惜以武力來擴充它的影響力的這種意志。

蔡總統表示，因此，在這種情況下，這個所有的利益，不是都只有在台灣，所有的利益跟所有所受到的可能的傷害，其實是區域性的，甚至於是全球性的。

被詢及中國國家媒體若干權威人士大肆臆測很快會入侵台灣，是否感到憂心？這是中國國家媒體是在虛張聲勢，還是台灣正面臨前所未有的生存危機？

蔡總統說，沒有任何的總統或是領導人，會排除軍事衝突的可能性。所以，我們要隨時把我們的軍事準備都做到最充足的情況。但是軍事的行動，必須來自於正式的政治決策，我們在很多的政治思考，或者是政治的對應方案裡面，必須去增加中國對台採取武力的這個政治成本。如果因為政治成本太高的話，「我相信，中國的領導人也不會貿然的來進行這一個攻擊」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/