中國簽和平協議的後果 他製圖說明這些國家「超慘下場」

2019-02-21 22:24

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席吳敦義日前表示，若國民黨重新執政，將與中國簽兩岸和平協議，引發爭議；今日國民黨又在官方臉書發表洽簽《兩岸和平協議》的原則。對此，有臉書粉專製作了圖片，清楚顯示與中國達成協議的國家最後的淒慘下場。

臉書粉專「抓到了！這梗很綠」根據資料做出圖表，從表中可見，1947年與1949年，內蒙古與新疆分別和中國簽下和平協議，結果紛紛遭到血腥鎮壓與種族清洗；西藏1951年簽下和平協議後，除了一樣遭到鎮壓、種族清洗外，更遭到中國建立集中營「洗腦」對待。

1997年，中國承諾讓港人高度自治香港，結果現在香港宛如中國殖民地，不但港人無法治港，最近甚至爆出香港學生無法自由的在學校中講粵語；1923、1949年，國民黨兩次與中國簽和平協議，結果丟掉整個中國，逃到台灣。粉專最後也在圖表中痛批，「國民黨已經簽了兩次逃到台灣，現在還要再簽和平協議」？

對此，網友也紛紛表示，「國民黨被他騙到傾家蕩產逃來台灣，他媽的現在還想再跟他簽一次？？」「有一個詐騙集團在國際社會各種偷搶騙拐害死幾百萬人，他們之前簽的各種協議，事後全部翻臉不認人」、「然後有一個島嶼的市長說要跟這個詐騙集團二岸一家親」、「前兩次是又笨又蠢，第三次是故意的」。

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