比彰化立委補選還精采 秀水上演藍綠大老對決！

2019-02-21 19:09

〔記者劉曉欣／彰化報導〕史上第一次！距離彰化縣立委第一選區（鹿港、和美區）立委補選投票日只剩不到1個月，民進黨、國民黨不約而同選在24日成立秀水後援會，綠營秀水大老梁禎祥邀請總統蔡英文助選，藍軍秀水大老李元在則邀請台中市長盧秀燕、立委蔣萬安等人站台，雙方大老對秀水一役，都有勢在必得的決心！

彰化縣立委第一選區包括鹿港、福興、秀水、和美、伸港、線西等6鄉鎮，藍綠同時在秀水鄉成立後援會，都找來秀水大老來操盤、整合，讓藍綠陣營統統「歸隊」。

民進黨由前秀水鄉長梁禎祥出面整合，掛名秀水後援會榮譽會長，梁禎祥在秀水耕耘超過30年，提攜後進不遺餘力，原本在秀水鄉長連任失利後，就宣布「從政治退休」，子女也不會從政，這次大老復出，展現民主前輩的整合高度，讓縣議員葉國雄掛名會長，前文化局長陳文彬掛名總幹事。

梁禎祥強調，「民主不能斷」，去年大選民進黨慘敗，這次立委補選有著不能輸的壓力，他不能不顧大局，因此，由他出面整合，全力幫前鹿港鎮長黃振彥助選。

民進黨出動「退休」的梁禎祥整合綠軍勢力，國民黨方面，則是由淡出政壇的前秀水鄉代會主席李元在來整合泛藍軍，在李元在登高一呼下，鄉公所、代表會與農會系統也全面歸隊。

李元在說，他在2014年原本計畫要參選鄉長，最後因為憂鬱症而退出，學會放下與運動，才重拾健康，這次是因為民間友人盛情難卻，只好重出江湖，整合泛藍來為前副縣長柯呈枋助選。

巧合的是，梁禎祥、李元在2014年前原本被視為秀水鄉長選舉熱門人選，最後李元在病退出，也讓選民期待的梁李對決成空；沒想到卻在這次立委補選，梁、李以大老身分成為秀水操盤手，也讓此役的梁李交手，比參選人競爭還要精采。

由於黃振彥的妻子楊妙月去年參選縣議員，擠下同黨尋求連任的林士堅，而林士堅正是梁禎祥提攜的子弟兵，一度引發秀水基層不滿，但在梁禎祥以民主高度出面協調下，重振秀水綠營士氣，蔡英文也將在24日到後援會，頒發「民主之光」感謝梁禎祥。

而國民黨去年底提出前秀水鄉代會主席陳文欣參選鄉長，由於陳文欣敗選，加上柯呈枋是伸港人，對於秀水缺少地緣關係，也讓他在秀水基層經營下相對困難，但李元在出馬力挺，也讓立委補選秀水一役，藍綠選情都節節升溫！

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