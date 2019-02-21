新北市府打臉黨團黨鞭 總預算案協商瀕臨破局

2019-02-21 18:03

〔記者何玉華／新北報導〕新北市議會協商總預算案，傳出代表市府協商的副市長謝政達否決國民黨團書記長周勝考與市府、民進黨團斡旋的刪減金額，還放在野黨團協商代表鴿子，讓一再延宕的總預算案審查頻臨破局；不過，謝政達事後表示，市府團隊積極進行協商，對民進黨要求刪減的金額，仍在努力溝通協調中。

新北市府與議會各黨團今天（21日）下午2點在議會協商室展開預算協商；對於總預算案統刪金額，市府與議會3黨團沒有共識，民進黨團一度提出刪減60億，後來改為50億元，市府表示只能接受17億元；國民黨團書記長周勝考斡旋提出35億，希望取得共識。

代表市府協商的副市長謝政達聞言當場強硬表態，不清楚書記長的35億元如何算出來，市府無法接受；對副議長陳鴻源提出的刪減25億元，同時垃圾袋降價方案，市府也表示無法接受。

何博文在議場開會時也說，他在協商室等副市長跟官員試算垃圾袋降價的相關數據，結果官員一個回覆都沒有就走光，痛批市府「到底是誰不想讓預算過關？」

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