同婚專法草案拍板 蔡英文：結果是取社會最大公約數

2019-02-21 15:10

［記者洪美秀／新竹報導］總統蔡英文今天到新竹市接受訪問時，主動提到婚姻平權的議題。她說，有關婚姻平權的議題，在經過2年多社會的討論，造成對立與衝突，但歷經大法官憲法解釋，歷經公投的過程，應該到了有所解決的時候，作為一個執政者應該承擔這個責任，勇敢承擔這個責任，尋求社會最大的公約數，讓提出的方案，解決台灣社會2年多的爭論。

有關行政院院會今天審查通過法務部依司法院釋字第748號解釋意旨及公民投票結果擬具的「司法院釋字第748號解釋施行法草案」，相同性別二人也應享有婚姻自由的平等保護，該草案通過後將交立法院審議。

針對婚姻平權議題，蔡英文主動向媒體表示，對台灣來說，這是一個很大的挑戰，一方面要符合大法官的解釋以及保護人權的價值，也要尊重公投的結果所代表的傳統價值，因此在這兩者，必須取得平衡。

如今行政院院院會已通過此方案，因此執政者應要讓社會大眾有所了解，執政團隊要來解決這個問題，已尋求社會最大的公約數，把社會的差異降到最小，或許有些人覺得不滿意，但不滿意中能體諒到這是一個社會分歧性的議題，我們應該秉持寬容的心情。

蔡英文也說，台灣是個民主的國家，民主的價值就是可包容很多不同的意見，尤其是執政者在面對解決分歧性的議題時，讓台灣的社會可以經過多方討論展現出勇敢，希望法案可以在立法院本會期順利通過。

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