高市代理教師過年聘期被黑掉 時力議員批「難道不用備課？」

2019-02-21 13:23

［記者黃旭磊／高雄報導］高雄市國中小、高中代理教師過年期間不算聘期，對此，時代力量議員及教育團體痛批，「難道過年不用備課？」

高雄市代理教師經費來源來自中央與地方，而市府聘用教師於年假前（1月31日）前接獲公函指出，開學前一天才起聘，亦即過年、寒暑假不算聘期，由於中央於2017年發函規定1年聘期包含過年及寒暑假，此舉與教育部聘期解釋不同。高雄市教師職業工會、時代力量高雄市議會黨團今天對外指稱一市兩制、違反規定。

市議員林于凱表示，中央設計讓老師作開學前教學準備，未料，教育局竟替學校解套，無視長期代理教師之出勤管理比照專任教師之規定，難道過年不用備課嗎？此舉簡直為省人事經費、苛刻勞工。

市議員黃捷說，代理教師不能晉級提敘，也沒有考績獎金，夠可憐了，市府這個雇主卻對聘期七折八扣，打擊士氣。

高雄市教師職業工會理事長董書攸表示，接獲數十件會員申訴，教育部規定1年聘期，到地方只剩10.5個月，變相減薪、聘期越縮越短，假日期間不僅沒有薪資待遇，也無法請領失業給付。

面對質疑聲浪，教育局指出，今年春節9天連假於2月11日開學，依「高雄市高級中等以下學校兼任代課及代理教師聘任補充規定」，代理教師起聘日於春節期間無到勤事實，滋生「領薪水不上班」疑義，遂發函說明聘期起日如遇假日，以假日後一上班日為起日，迄日則以假日前一上班日為聘期迄日。

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