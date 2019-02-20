高雄輕軌二階何去何從？議長要求重新規劃路線

2019-02-20 17:13

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄輕軌二階經過美術館、大順路段，引發紛爭，議長許崑源今天率議員勘查可行替代路線，期盼在降低損失及交通衝突前提下，重新規劃可行路線。

輕軌二階工程全長13.4公里，沿線設24個車站，因美術館至大順路路段爭議不斷，地方居民及民代提出陳情，市長韓國瑜上任後指示暫停興建，將傾聽民意。

截至2月15日，輕軌二階工程施工進度為53.29%，約落後預定進度7個百分點，工程相關展期作業已報交通部核定。

高雄市議會議長許崑源今天率多位國民黨籍議員，勘查輕軌二階可行替代路線，他認為由民族路、同盟路、願景橋往北接愛河北岸的河西路，大多以運用綠帶為軌道、車站為主，可大幅降低對現有交通衝擊。

許崑源強調，輕軌二階路線規劃失當，雖是前朝政府之錯，但市府不能一錯再錯，應儘速解決。尤其美術館、大順路段爭議性大，影響交通甚鉅，捷運局應以降低交通影響及損失為考量，尋找可行的替代路線。

捷運局指出，市民對C20至C32站路段的爭議最大，市府後續將舉辦5場公聽會，聆聽地方民意，另將聘軌道運輸專家學者，進行路線研析，成立超然公正的專家學者委員會，儘快提出評估，作為決策參考。

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