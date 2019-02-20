南市議員攻防喊「番」 原民議員：小心使用語言

2019-02-20 11:45

〔記者邱灝唐／台南報導〕台南市議會今早舉行第3屆第2次臨時會，各黨籍議員為是否變更議程、新增房屋稅專案報告互相攻防，但現場爭議激烈而脫口使用「番」這個字，這也讓平地原住民議員穎艾達利（Ingay Tali）呼籲，台南做為一座進步的城市，要小心使用語言。

台南市議會從今日到27日舉辦臨時會討論房屋稅等議題，議員蔡育輝今早率先發難，提出更改議程、在26日新增邀請工務局、財稅局等相關單位做房屋稅專案報告，這項提議也引來各黨籍議員攻防，現場議論激烈而讓部分議員將「番」（台語，指不可理喻）脫口而出。

由於言語中使用歧視用字，穎艾達利發言強調，他了解台南是個使用台語為習慣的城市，包括在議會講台語也很正常，雖然知道大家使用「番」沒有惡意，只是習慣問題，但他身為原住民的議員仍然要提醒大家注意用詞，尤其台南做為一座進步的城市，或要邁向進步的城市，在語言的使用上要小心，不要發生市府主張族群主流化、尊重多元化的時候，結果文化局又推出鄭成功相關活動，完全無視西拉雅族的想法。

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