不受市府尊重？ 南市議會首辦新春團拜

2019-02-14 11:31

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議會今天上午首度舉辦新春團拜，這也是南市議會這20餘年來第一次自辦新春團拜。議長郭信良致詞表示，市議會將回應市民的期待，做好監督市政，同時也會致力於府會合作及為市民福祉共同來打拚。

郭信良表示，對於市民關心的房屋稅、地價稅，市議會也劍及履及，將召開第2次臨時會，讓市府對房屋稅的徵收標準說清楚講明白，以向市民做一個交待。

過去，台南市議會均未舉辦新春團拜，而是由市府邀請議長、議員或派員參加市府的新春團拜，今年也不例外。議會人員表示，今年市府依往例只發邀請函，連電話邀請也沒有，讓議會頗有微詞，認為不夠受尊重，因此決定自辦新春團體，而不再附屬於南市府之下。

今天在議會舉辦的新春團拜，市府不少局處均派代表參加，包括民進黨、國民黨、無黨籍及其他黨派議員共20餘名議員參加。議長郭信良、副議長林炳利舉杯與大家互道恭喜，並發放小紅包，現場十分熱鬧。

一名議會員工表示，她在市議會任職20餘年，這是市議會第一次自己舉辦新春團拜。

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