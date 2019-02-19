稱小英「不顧北京反對」參選 媒體改標了 網友酸：心虛

2019-02-19 20:47

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文今接受美媒《CNN》專訪時正式表態，將競選連任2020總統，但《中時電子報》卻以「不顧北京反對 CNN：蔡英文將尋求連任 有勝選自信」為題報導，讓綠委王定宇痛批，「這是『媒體』嗎？還是『傳聲筒』？」沒多久有網友發現，該報導標題秒改成「有勝選自信！ CNN：蔡英文決心尋求連任」，大酸「心虛了啊」。

蔡總統今在總統專機上接受《CNN》專訪，表示將競選2020總統，就算外界對她的批評聲浪不斷，但仍有信心能連任，「我已經準備好面對這項挑戰，身為一位總統，挑戰總是接踵而來，無論你處在順利或是逆風階段，都有不一樣的挑戰等著你去解決。」

沒想到蔡總統表態尋求連任的消息，《中時電子報》卻以「不顧北京反對 CNN：蔡英文將尋求連任 有勝選自信」為標題報導，讓綠委王定宇看到火氣都上來，臉書怒批「這個是腦袋有洞的標嗎？最好不要改喔！」、「台灣人民選自己的總統，什麼時候要通過北京的贊成或反對的？特首的標竟然拿來用在台灣，這是『媒體』嗎？還是『傳聲筒』？」

沒多久，有網友發現，該報導的標題隨即改成「有勝選自信！ CNN：蔡英文決心尋求連任」，但Google搜尋頁面還是找得到原本的標題。對此，臉書「打馬悍將粉絲團」貼出報導前後的標題，酸說「中時心『噓』了」，更諷刺地說「自我打臉快到來不及更新」。

網友也留言狂酸「北京反對？台灣人想選總統 需要北京同意？」、「有病的媒體！」、「畢竟China Times 不是叫假的，但是可以麻煩有guts一點嗎？！」、「中時滾去北京發報啦」。

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