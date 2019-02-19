退輔會主委挑戰快問快答 邱國正讓小編招架不住

2019-02-19 15:40

〔記者羅添斌／台北報導〕行政院長蘇貞昌上任後要求部會首長都要面對民意接地氣，軍方上將出身的退輔會主委邱國正則是率先挑戰快問快答，但沒有想到，邱國正回答的又快又專業，差點讓提問的小編招架不住。

在青年日報提供的影片中，最後還以效果讓邱國正「戴起墨鏡」說「根本難不倒我」，顛覆過去對邱國正的嚴肅形象。

政府各部會首長近期力推社群媒體，蔡英文總統日前也多次拍攝影片，吸引諸多網友按讚。

為使現役官兵及退伍袍澤了解政府退撫制度，邱國正特別接受青年日報臉書專頁挑戰「快問快答」，影片在昨日上架後，引發網友熱烈回響。

面對青年日報小編「走錯編」的問題，邱國正不改軍人臨機不亂本色，有條不紊回答。影片中，小編詢問輔導會所屬最著名盛產蘋果、熱門賞櫻，以及欣賞綿羊秀等特色農場，邱國正不僅秒答，還為小編「課後輔導」，詳盡補充說明，讓小編招架不住。

邱國正過去曾任陸軍司令，參謀總長等職，官拜陸軍上將，平時給人的印象是相當嚴肅的，但其實邱國正是做事認真，個性和氣，對新事務也從不排斥，這次當起一日網紅，也是頗有潛力。

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