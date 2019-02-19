全台都欠高雄人？ 余天：韓國瑜會不會對不起高雄人才重要

2019-02-19 15:16

〔記者何玉華／新北報導〕高雄市長韓國瑜17日凌晨在臉書直播介紹高雄的酒吧時說，高雄犧牲環境讓台灣發展重工業，抱怨「全台灣人都欠高雄人」，民進黨新北市黨部主委今天被問到這件事時說，他反而覺得韓國瑜以後的施政會不會對不起高雄人，才是重點。

韓國瑜體驗網友製作的高雄跑BAR路線，17日邀請1名Bartender在臉書直播，自曝行政院長蘇貞昌上台後，要求高市府申請前瞻計畫補助全部改寫；不過，此說事後已經被行政院反駁，蘇貞昌今天在立法院受訪時，也回嗆韓國瑜「半夜酒館開直播，滿嘴胡說」。

至於韓國瑜說，高雄犧牲環境，支撐台灣重工業發展，「全台灣都欠高雄人！」余天今天出席新北市議會民進黨團幹部交接典禮時反問，韓國瑜是不是喝醉酒在講這些話，他建議韓國瑜，喝醉了酒就少講話，所有的預算都是高雄排第一名，「台灣人怎麼會對不起高雄人？」

余天說，他反而覺得，韓國瑜的施政，以後會不會對不起高雄人，這才是重點。

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