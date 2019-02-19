柯文哲談兵制 林郁方：他勇於批評卻無對策

2019-02-19 11:57

〔記者涂鉅旻／台北報導〕台北市長柯文哲日前談論我國兵制，對「喊台獨又募兵制」論述提出質疑外，並稱相關發言是美方意見，引發外界討論。對此，國民黨智庫「國家政策研究基金會」外交及國防組召集人林郁方今日表示，柯文哲很喜歡批評，也勇於批評，但沒有什麼對策，但我國應務實面對，徵兵制是「回不去」的問題。

林郁方表示，他個人認為，不管何黨執政，相信總統當選者都不會想得罪不想當兵的年輕人與其親屬，加上台灣選舉為二年一次，沒有三軍統帥願意犧牲政黨利益得罪年輕人，而現在只能針對募兵制改良與改善。

而國家政策研究基金會外交及國防組蒐整退將、專家、學者意見後認為，國軍現行21.5萬人的總員額，是國防部在2011年前後，運用美軍科學模式模擬工具，精算主戰單位數目後推估而出，隨後為推動勇固案，在2015年底透過模式模擬，推估相對最適兵力需求。

但國家政策研究基金會外交及國防組強調，上述時間點，國軍推算主戰單位數目或相對最適兵力需求時，共軍軍事改革主要內容尚未揭露，舉凡共軍相關組織結構變化、戰術戰法的更新，未在前述二次國軍模式模擬被充分考量，建議國軍一年內完成下列評估。

國家政策研究基金會外交及國防組認為，國軍應依照共軍軍改最新情形，結合國軍提升網狀化作戰能力的作戰指導，重新精算國軍遂行台澎防衛作戰的主戰單位數目，另也應執行國軍志願役官兵人力長期獲得情形預測。

至於後備戰力改革，國家政策研究基金會外交及國防組建議，除應將戰爭爆發時，無法形成戰力的後備單位全數取消，集中資源在能形成戰力的後備單位，也應寓後備於常備，增加常備部隊旅、營的軍士官人數，平時隨常備部隊運作，戰時則成為後備單位核心。另也可參考日本後備自衛官的設計，建立專責之受薪後備軍士官團。

另外，國家政策研究基金會外交及國防組亦有意見認為，國軍應調整軍事訓練役員額，朝向民防訓練役轉型，平時作為地方政府救災能力，有災情時動員徵召，戰時則可作為支援大量傷患處理、後方勤務輔助人力。

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