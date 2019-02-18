上次批募兵制 柯P又爆料：那是美國的意見

2019-02-18 22:11

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲日前批評「喊台獨又募兵制，假的」，引發聯想有意挑戰總統蔡英文，柯在今晚播出的電視專訪中爆料指「那是美國的意見」，還「謙稱」他哪有這麼聰明。談到訪以色列看國防應該是總統的事，他雖撇清「我又沒說我要選」，卻也語帶玄機稱還沒決定，不過「該準備還是要準備」。

柯文哲說，他哪有那麼聰明，對台灣國防這麼了解，其實那是美國的意見，選完之後一堆人來找他，一直在講募兵、徵兵，「我台北市長我哪懂，都美國人跟我說」，台灣不是先進國家，「我們不是美英」。

他也談到，去以色列是對方邀請，聲稱自己原本沒有規劃，但對方說可以配合時間，他想說說「好啦、好啦、隨便啦」，就去吧。

由於柯將在本月底出訪以色列，主持人劉寶傑提問，去以色列看國防是總統要做的事情，柯秒答「沒有啦，是這樣啦，我們沒有說我們要選，對不對」，卻也立刻話鋒一轉說：「該準備就準備，但你問我，我也不知道；還沒決定、還沒決定。」

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/