唐鳳：盼希望高雄社會創新與鏈結國際的重心

2019-02-19 11:04

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院政務委員唐鳳剛剛在臉書宣布一項好消息，今年5月將在高雄舉行的 Asia Pacific Social Enterprise Summit 亞太社企高峰會的報名網站已經正式上線，唐鳳說，盼透過這次峰會的舉辦，希望高雄也能夠成為台灣推動社會創新與鏈結國際的重心。

唐鳳表示，啟動亞洲峰會，將在 5 月 11 至 12 日於高雄展覽館舉辦。除了邀請到曾獲選時代雜誌「30 歲以下世界改變推手」的馬拉拉基金會共同創辦人 Shiza Shahid，以及加拿大社會創新中心創辦人暨執行長 Tonya Surman 之外，還有數十位來自世界各地的重量級講者前來共聚一堂，機會十分難得。

她說，這屆峰會將聚焦討論全球永續發展目標（SDGs），融合在地社會脈絡，衍伸七大議題，包括循環經濟、海洋生態、氣候行動、科技創新、社會增能、夥伴關係與企業社會創新。

唐鳳說，高峰會現場也將展示 60 個攤位的社企市集，讓與會者藉由實際的產品或服務，了解台灣優質的社會創新應用。這不只是庶民經濟，更是庶民永續。

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