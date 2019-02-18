黨產會反擊邱大展：捐公益還需司法判決才能捐嗎？

2019-02-18 19:21

〔記者陳鈺馥／台北報導〕針對國民黨附隨組織中投、欣裕台公司收歸國有，國民黨行管會主委邱大展今日談及與黨產會協商破局一事，稱黨產會所開3條件，等於是要國民黨舉手投降，國民黨怎麼可能同意；對此，黨產會回應表示，走司法程序是國民黨權利，但捐做公益還需司法判決才能捐嗎？

邱大展今日指出，國民黨日前已向黨產會表示願意分階段處理，先解決黨工經費問題，其他包括捐做公益或收歸國有，就走司法程序。

對此，黨產會表示，3大條件分別是中投、欣裕台收歸國有；中投、欣裕台在收歸國有前提下，黨產會願許可約20億元中投股利，讓國民黨處理積欠黨工退休金的問題；依政黨法規定，同意讓國民黨保留必要辦公廳舍，其餘依法不能留的財產歸還給國家。

黨產會提及，截至目前為止，國民黨被推定為不當取得的財產中，已許可動支超過9.9億元支付黨工薪資、退休金等費用。

除此之外，國民黨申請出售其名下不動產，黨產會也於上週委員會議中同意出售，其許可出售範圍內按108年公告現值計已達5億元。

黨產會更質疑，走司法程序是國民黨的權利，但捐做公益還需要司法判決才能捐嗎？這真的是國民黨意思嗎？

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