總統初選規則再出招 吳敦義拋民調、黨員投票各佔5成

2019-02-18 17:39

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨2020總統初選遊戲規則角力，國民黨主席吳敦義今再度出招，提出黨內有人認為，黨員投票比重應拉高，讓民調與黨員投票各佔五成，決定總統候選人，而這個被提名總統候選人則接任黨主席，也是很合理的事情。

吳敦義今與夫人蔡令怡出席在黨中央舉行的元宵滾元宵活動，並和黨員猜燈謎、抽獎同樂，吳敦義也換上廚師裝，和蔡令怡一起「搓湯圓」，吳敦義說，搓湯圓蔡令怡比較擅長，他比較不擅長所以當助手，但後來也逐漸熟練了，也能搓的很圓，很不錯﹔媒體意有所指的追問，現在可以屈居當助手嗎？吳聽出問題涵義，直呼「這我不能回答。」

對於黨內初選方式，吳敦義提及，有人建議，過去國民黨是七成民調、三成黨員投票，但很多黨員反應，如果最好是能夠讓黨員投票比重能夠達到五成以上，讓民調也維持五成左右，這樣既能兼顧黨員的意志，也能兼顧到民調的標準。

吳敦義表示，初選辦法一併請智庫、學者研議，他也會拜託非智庫編制內的學者專家一起辦公聽會，如果能把黨員投票佔比拉高一點，黨員選出來雖然比重只有5成，但是是全體黨員投票的，誰投票最高或過半，誰當選國民黨總統候選人，主席就由當選的人接手。

吳敦義表示，現在黨主席的產生跟任期還需要有些技術才有辦法修改，「但我覺得也是合理」，全體黨員投票的結果雖然只有佔五成，但還是全體黨員投票，如果有過半，接黨主席也是合理。

媒體也詢問，國民黨前立委孫大千批評用黨內選舉的機制去綁全國性選舉的初選方式，「是不是腦袋有問題？」吳敦義聽了微動肝火，直呼「不會、不會」，並嗆「他腦袋也許比較好，但不能講別人有問題」，不然他當行政院長時，為什麼會是40多年來經濟成長最好、社會治安最好，風調雨順、國泰民安、兩岸和平穩定發展，「我做行政院長是作假的嗎？」不能隨便亂批評。

對於外傳吳敦義允諾給部分縣市黨部主委不分區立委席次，換取地方黨部主委在黨員投票時支持的說法，吳敦義則說，他從未提過不分區的事，也不想用不分區立委來增加自己的支持度，就算是不分區立委也要有一定代表性，能夠為國民黨加分，增加國民黨2020重返執政的機會。

吳敦義強調，他一定大公無私，絕對不會考慮到「這是誰的人、那是誰的人」，吳甚至暗嗆前新北市長朱立倫，在22縣市「北部左手邊提的是誰？（指侯友宜）南部我提的是誰？（指高思博）」，都和一個人有非常密切的關係，可是他沒有排除掉，「我這樣講，你已經知道呼之欲出了吧！」

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